Marcia VIDAL

Ma spécialité en recherche est dans le domaine des composites à base de bois (panneaux agglomérés, MDF (Medium Density Fiberboard), OSB, lamellé collé, etc.), et les composites agro-sourcés.

Mes recherches ont porté sur la modélisation des procédés et les effets de l'ajout des additifs sur les propriétés physiques et mécaniques des produits. Les additifs qui ont été étudiés sont : les émulsions paraffinées, les résines conventionnelles (UF, FF) ainsi que les résines sans VOC principalement sans formaldéhyde (soja) et provenant des polymères du bois comme les tanins et la lignine.



Mes compétences :

Bois

fibres naturelles