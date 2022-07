Marco AGAPITI

Diplomé de la F.E.E.C Seattle U.S.A j'ai débuté ma carrière comme Directeur de magasin puis Directeur régional à la société Disport dans l'est pendant 3 ans et ensuite au poste de Directeur de bassin au sein du groupe Exopotamie dans le 13.



J'ai rejoint le groupe Spir communication en 1988 et géré successivement les centres de profit de Monaco, Aubagne,Saint raphael et Nice avant de prendre la direction régionale Paca regroupant les agences du 04,05,06,83 et 13.J'ai quitté ce groupe en mai 2010 suite à un plan social national touchant le pole presse REGICOM et les imprimeries IPS.



Mes compétences :

Management

Édition

Internet

Presse

Vente