Actuellement dans le secteur de l’import et de la logistique, trilingue (anglais, français, espagnol), dotée d’un bon sens commercial et relationnel, je cherche aujourd’hui à me spécialiser dans les achats et le transport, ainsi qu’à me confronter à de nouveaux challenges



Mes compétences :

Sourcing

Logistique

Achats

Import

Négociation