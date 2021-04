Marie-Agnès JOUBERT

J'ai suivi une formation en Lettres modernes et Etudes théâtrales à l'Université de Paris X-Nanterre, jusqu'au Doctorat obtenu en 1995.

Depuis 25 ans, je suis journaliste spécialisée dans le secteur culturel.



Passionnée depuis l'adolescence par le théâtre, j'ai publié en 1998 un ouvrage intitulé "La Comédie-Française sous l'Occupation", qui a reçu le Prix du meilleur livre sur le théâtre décerné par le Syndicat de la critique dramatique. J'ai également co-réalisé en 2002 un documentaire sur le travail de Claire Lasne-Darcueil au Centre dramatique Poitou-Charentes.



De 2002 à 2004, j'ai été Chargée de cours en Études théâtrales à l'Université de Cergy-Pontoise où j'enseignais l'Histoire du théâtre et l'Histoire de la mise en scène, puis de 2010 à 2012 à l'Université Paris III-Sorbonne nouvelle.



J'ai collaboré, entre autres, aux magazines La Scène, La Lettre du Spectacle, Stradda, et pour des supports institutionnels : L'Adami, France Festivals, L'ANPE Culture Spectacle, Réseau en scène Languedoc-Roussillon, l'Agence culturelle Nouvelle-Aquitaine.



Aujourd'hui, je suis journaliste pour La Scène (depuis 20 ans), Théâtre(s) et Artcena, centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre.



Mes compétences :

Comédie

Journalisme

Théâtre