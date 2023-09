Marie-Christine BLOND

J'utilise la sophrologie, la pleine conscience- mindfullness et le shiatsu pour accompagner les personnes dans leur recherche de bien-être et d'épanouissement personnel. Ces disciplines peuvent être pratiquées de façon complémentaire pour renforcer l'harmonie corps-esprit, clé de notre équilibre.



- la Sophrologie par l'apprentissage d'une méthode psycho-corporelle destinée à dynamiser nos ressources internes et révéler les capacités de la conscience pour un mieux-être au quotidien,

- La Pleine Conscience - Mindfulness par un entraînement de la conscience basé sur la méditation qui consiste à cultiver l'art d'être présent à l'expérience vécue telle qu'elle se présente à nous. Cette pratique permet de se libérer des mécanismes automatiques à l'origine de notre mal-être.

- le Shiatsu par un rééquilibrage énergétique utilisant le toucher (pressions et étirements adaptés à chaque personne) pour harmoniser la circulation de l'énergie vitale et libérer les tensions physiques et psychiques





Sophrologue diplômée de l'ISR (Institut de Sophrologie de Rennes) sous la direction de Bernard Santerre et de la FEPS (Fédération des Ecoles Professionnelles en Sophrologie)



Praticienne en Shiatsu formée par l'école de Shiatsu "La Dynamique Personnelle" agréée par la FFST sous la direction de Bruno Moisan



Formation Mindfulness animée par le Dr Gilles Pentecôte, Instructeur MBCT/MBSR, psychothérapeute - Programme officiel / 8 semaines MBCT : Thérapie Cognitive Basée sur la Pleine Conscience et MBSR: Réduction du stress basée sur la Pleine Conscience. (Certificat de Spécialisation).



Pour en savoir plus, consultez mon site



Mes compétences :

Shiatsu

Développement personnel

Sophrologie

Meditation Pleine Conscience Mindfulness