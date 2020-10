Marie-Christine LIETARD

Aperçu de mes compétences :

- Gestion d'exploitation Mines / Carrières

- Gestion d'équipes (130 personnes)

- Dimensionnement technique et optimisation financière d'une exploitation

- Définition et suivi des budgets - Reporting - Suivi des performances

- Animation et responsabilité de la sécurité, de la qualité, de l'environnement

- Très bonnes connaissances réglementaires (ICPE et carrières en particulier, RGIE)

- Gestion de la maintenance des matériels

- Gestion commerciale et relation client

- Gestion du changement



Quelques unes de mes qualités :

- Rigueur, organisation

- Autonomie

- Capacité de prise de décision



Mes compétences :

Gestion d'équipes

Gestion de production

Suivi budgétaire ; reporting

Dimensionnement Technique

Sécurité

Réglementation ICPE

Pilotage de la performance

Maintenance

Anglais professionnel

Microsoft Office

Surpac

Minesched

Global mapper

QGIS

RGIE

Achats

Planification

Gestion de projet

Design de carrière