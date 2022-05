Marie-Christine PLION

Le Body-Mind-Centering ® est une approche globale du corps par le

mouvement et le toucher conçue par Bonnie Bainbridge Cohen. Il fait partie du champ de l'éducation somatique, Le BMC® permet d'acquérir une meilleure conscience du corps en mouvement, pour un mieux-être au quotidien, une meilleure coordination, un corps plus fluide, il ouvre de nouveaux champs créatif;

je propose des ateliers, des stages et reçois en séances individuelles des adultes et des enfants. Je m'intéresse particulièrement au développement moteur du très jeune enfant.

J'anime des ateliers parents/enfants autour du mouvement, du corps et du toucher pour faciliter la relation parentale.

