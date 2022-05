Après une maîtrise de droit, une maîtrise en langues étrangères appliquées - Anglais Allemand, puis un master en relations internationales (DESS), et après avoir exercé en tant que juriste pendant seize ans dans l'industrie, je cherche aujourd'hui un poste comparable dans une société dynamique opérant à l'international me permettant d'exprimer pleinement mes compétences et mes connaissances en droit et en langues étrangères.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Rigoureuse

Dynamique