Je parle anglais couramment et je le comprends sans problème (contextes techniques, conversations professionnelles ou de tous les jours).

J'ai une formation informatique qui me permet de comprendre rapidement nombre d'outils, de technologies de pointe.

Je suis capable de gérer des projets de traduction et d'encadrer des traducteurs.



Mes compétences :

Anglais

Communiquer

Documentation

Esprit d'équipe

Fiable

Traduction