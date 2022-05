Marie-Claude AVRIL

Direction de Programmes et Direction d’Activités :

- Pilotage des processus de service continu en externalisation : Business Process Outsourcing et Infogérance (TMA)

- Pilotage des processus opérationnels de développement,intégration et transformation de SI

- Gestion contractuelle, budgétaire et financière

- Gestion des sous-traitants, y compris offshore

- Coaching des directeurs de projet, chefs de projet et des services managers

- Management des équipes associées



Mes compétences :

BPO

Infogérance

Mangement

Outsourcing

TMA

Gestion de la Relation Client