Marie-Claude BATIER

Fondatrice de RES HUMANA (aujourd'hui RES HUMANA FRANCE), j'assiste avec mon équipe les PME dans la gestion du personnel en aide à la décision RH, juridique et systèmes de gestion dont la paie.



Je suis aussi conseillère prud'homale, représentant employeur, depuis 1997.



Nos prestations sont totalement personnalisées en fonction des besoins de nos clients quelle que soit la complexité de la demande.



Nous avons mis en place par exemple un back up paie pour pallier une absence brutale du gestionnaire interne, placer une personne en régie à temps partiel pour une PME de 300 personnes pendant le congé maternité d'une responsable du personnel... Nous faisons des audits de système d'information RH ou paie.

Nous sommes agréés comme intervenant en prévention des risques professionnels.

Nous intervenons pour tout problème en rapport avec les relations sociales et leur gestion individuelle ou collective.



Je suis passionnée par les processus de décision dans l’entreprise.



Mes compétences :

Direction générale

Responsable ressources humaines

Juriste droit social

Développement commercial

Marketing stratégique

Création d'entreprise