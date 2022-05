Une grande expérience en Biotechnologie, Technologies Alimentaires, et Microbiologie industrielle et alimentaire, dans des organisations internationales, multiculturelles et transversales.

Un parcours professionnel en Innovation et Développement Business Grands Comptes dans le domaine des ingrédients,





Mes compétences :

Ferments - Cultures laitières

Fermentation

Ingredients

Recherche et Développement

Microbiologie

Produits laitiers

Management de projet

Management

Clients grands comptes