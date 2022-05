Marie-Claude BLIN

Mon expérience professionnelle s'est mariée à mes goûts personnels:



Toujours attentive aux vibrations ( sonores, visuelles, entre autres) je transmets la chaleur qui m'anime dans des accessoires textiles :

Mes confections sont toujours UNIQUES , je confectionne des coiffes avec patience et soin, en me souciant de votre plus grand confort, même en cas d’allergie ou d’aloplécie :



Les matières et les teintes naturelles veillent sur votre identité,

Le recycl’art permet de conjuguer originalité et économie.

A offrir ou à s'offrir, les matières précieuses trouvent aussi leur place ...

Venez faire votre choix en ligne :







Mes compétences :

Pédagogie

Musique

Enseignement

Spectacle

Photo

Culture