Marie-Claude CHEVRIER

Directrice Qualité Europe de Bio-Rad Laboratories, société intervenant dans le secteur des sciences de la vie et du diagnostic médical in vitro. A la tête d'une équipe multiculturelle de 10 personnes basée dans différents pays européens, diriger, organiser et coordonner les processus RAQA afin que les activités ventes et distribution (1200 personnes) soient conduites dans le respect des exigences réglementaires, qualité et environnementales. Dans le cadre des objectifs stratégiques de la société, promouvoir les Bonnes Pratiques, viser à l'efficience opérationnelle et assurer une aide opérationnelle de terrain aux différents acteurs de la société.



Mes compétences :

Management multicultural team 10 p

Transversal management in a complex organisation

Marketing

Quality Management ISO 9001/1 3485, IVD MD