Marie Claude HUE

Accompagne dirigeants, équipes et encadrement, sur la ligne de crête entre la réussite de leur mission, et leur épanouissement professionnel et personnel.



Sous forme de coaching d’équipe ou individuel, d’intervention sur-mesure et de formation depuis plus de 15 ans.



► Accompagnement d'équipes dans des processus de changement, d’intelligence collective, de démarche Vision.

►Ateliers de développement personnel et professionnel pour dirigeants, managers : relation à soi, relations aux autres, relation au changement, développement du leadership.

► Ateliers de partages d’expérience et d’analyse de pratique.

► Animation d’Écoles du Management internes à de grandes entreprises pour un effet systémique.

►Coaching individuel



► Formation approfondie en accompagnement individuel et collectif : Maître Praticien en PNL, membre de l’école de PNL Humaniste (Paris), formation rogérienne, outils de la Process Com. Formation universitaire en Sciences de l’Éducation.

► Ses attitudes : aide, simplicité, authenticité, pragmatisme, recherche, efficacité.



Activité de consultant et de formateur-accompagnateur en entreprise :



► Management humaniste/ Vision/ Stratégie

► Développement du Leadership

► Accompagnement du changement

► Connaissance de soi / Identité

► Écoute

► Intelligence relationnelle: relation à soi, aux autres

► Intelligence émotionnelle

► Gestion des conflits

► Prise de décision



Membre fondateur du réseau Bréhat, réseau de professionnels dans les domaines de :



► La formation humaine et relationnelle

► L'accompagnement des personnes, des équipes et des organisations.



Notre devise : Le plus Humain c'est le plus efficace durablement !



