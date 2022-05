Marie Claude REAUX

ETUDE ET PHOTOGRAPHIE STRATEGIQUE:

- "Photographie" de l'existant;

- définition des besoins/contraintes internes et externes;

- détermination des points forts et des potentiels ;

- préconisations d'actions de développement stratégique à CT, MT et long Terme;

- Evaluer le Système de Management de la Qualité existant pour établir le plan d'actions nécessaire à la mise en conformité avec les référentiels établis par la Haute Autorité de Santé (accréditation des établissements publics de santé), les exigences des guides de bonnes pratiques, les normes NF, etc.

- Dynamiser la qualité, mettre en place les outils de suivi et les tableaux de bord;



CONSEIL ET FORMATION :

- Conduire de projets transversaux notamment dans le domaine de l'évaluation;

- Atteindre les objectifs qualité, suivre les indicateurs clés ;

- Organiser et animer des groupes de travail ;

- Former les personnels à la qualité ;

- Assurer le maintien dans le temps du système de management de la qualité ;

-Conseiller la Direction sur le management de la qualité;



AUDIT:

- Audits à blanc préparatoires à la certification;

- Audits internes (en particulier pour les audits non réalisables par le Responsable Qualité : audit de la fonction Qualité, audit de la Direction);

- Audits initiaux pour le lancement d'une démarche de certification ("état des lieux");

- Audit "seconde partie" (audit de vos fournisseurs);



QUALITE ET GESTION DE PRODUCTION:

- Méthodes et outils de management de la qualité, Méthodes de résolutions de problèmes (8D, QRQC …), Approche Six Sigma, AMDEC, HACCP, Management des risques, Audit interne…

- Lean Manufacturing (5S, SMED, TPM, KANBAN…)



QUALITE ET SERVICES:

- HAS V2007.

- HAS V2.

- ANAES V1.

- Référentiel Angélique pour EPHAD.

- Visites mystères.

- Satisfaction Clients.



OUTILS STATISTIQUES:

- Maîtrise statistique des procédés(MSP)



NORMES ET REGLEMENTATION:

- ISO 9001v2000 : Système de management de la qualité -Exigences.

- ISO 14001:2004 : Système de management environnemental.

- OHSAS 18001:1999 : Exigences relatives aux systèmes de management de la santé et de la sécurité.

- ISO/CEI 17025 : Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’essais et d’étalonnage.

- BPF : Bonnes Pratiques de Fabrication (ou cGMP pour les USA)

- BPL : Bonnes Pratiques Laboratoires.



Mes compétences :

Conception

Conception de tableaux de bord

Conduite de projets

Tableaux de bord