Marie-Claude TIBI

MA MOTIVATION : PARTAGER UN SAVOIR-FAIRE !



Avec une expérience de vingt-deux années dans des Sociétés de gestion de portefeuilles, ma carrière a constamment évoluée.

J’ai exercé comme Assistante de Direction, Responsable Administrative puis Responsable du Service Gestion Partenaires avec la supervision des conventions de placement, du suivi des encours et des calculs de rétrocessions sur frais de gestion.



Durant ces années mon parcours professionnel et ma polyvalence sur les différents métiers d’une Société de gestion m’ont permis de développer des COMPETENCES liées aux problématiques de ce secteur.



Mon SAVOIR-FAIRE est atout majeur, auxquelles s’ajoutent des VALEURS fondées sur la rigueur, l’organisation, le respect des procédures, le travail en équipe, le management, l’enthousiasme.



Si mon profil est de nature à vous intéresser, je serais heureuse de vous rencontrer afin que nous puissions évoquer ensemble les perspectives d’une collaboration.









Mes compétences :

OPCVM

BACK OFFICE

GESTION PARTENIARES

RETROCESSIONS

ENCOURS

MIDDLE OFFICE

Gestion administrative et comptable