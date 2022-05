Marie-Claude TRESSET

Depuis fin 2016, je suis une "slasheuse" !



En lien avec la DSDEN du Morbihan, je suis responsable de l'offre éducative destinée aux scolaires (25 000 élèves par an) au sein des sites muséographiques de la Sellor. Régulièrement, je coordonne avec des agences graphiques la réalisation de contenus pédagogiques pour les enseignants;



Entrepreneur, j'ai crée fin 2016 la micro entreprise La Boite Adhoc, agence créative et ludique de contenus éditoriaux et pédagogiques pour répondre à des demandes de conseils et contenus sur mesure. Je partage actuellement mon expertise et mes compétences avec celles du team Spindrift racing dont j’accompagne les projets éducatifs et la stratégie de communication envers sur ce public cible. Contact : laboiteadhoc@gmail.com (site web en construction)



