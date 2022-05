10 ans d’expérience dans la communication

Stratégie et Management de projets locaux et internationaux

Maîtrise des enjeux RSE / Développement Durable

Création et animation d'une fondation d'entreprise



Mes compétences :

Développement durable

Communication

Rédaction

Relations presse

RSE

Gestion de projet

Réseaux sociaux

Webmaster

Internet & Multimédia

Adobe Photoshop

Communication interne

Evénementiel/