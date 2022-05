Marie COLLIN

Césurienne, je suis à la recherche d'une alternance d'un an à partir de Septembre 2015, dans le domaine marketing.



Au cours de cette dernière année, de nombreux dossiers m’ont été confiés. Une importante prise d’autonomie et de responsabilités m’a permis de d'acquérir des savoirs concrets au cœur des problématiques marketing actuelles.



Je souhaite aujourd’hui pérenniser mon engagement auprès d'une entreprise innovante et dynamique, tout en relevant de nouveaux challenges.



Mes compétences :

CRM

Management

Marketing local

Marketing direct

Webmarketing