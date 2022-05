Marie CRAMOIS

Passionnée par l’art et principalement le dessin, j’ai choisi une formation professionnelle dans l’artisanat. En 2009, j’acquiert un CAP Signalétique, Enseigne et Décoration. Puis je poursuivi mes études jusqu’à obtenir le Brevet des Métiers d’Arts option graphisme et Décoration. A l’obtention de ce dernier en 2011, je suis rentrée dans la vie active en occupant la fonction de Maquettiste/Graphiste dans une grande chaîne de magasin.



Depuis, en liant mes derniers emplois, j’ai travaillé essentiellement dans le domaine du Print et du WebDesign. Graphiste au sein d’entreprises et collectivités, je me suis occupée de la gestion et de la mise en oeuvre de projets infographiques, web et audiovisuel, tel que la création de logotypes, cartes de visite, mise en page, photographies, montages vidéo etc… Mon expérience artistique m’a autant permis d’animer et de monter des projets éducatifs avec des enfants de 3 à 11 ans.



Je dispose aujourd’hui l’ouverture et la créativité nécessaire au bon déroulement des projets qui me sont confiés. Ces formations, couplées à mon expérience professionnelle, m’ont permis un apprentissage des bases de la communication visuelle ainsi que la maîtrise des outils essentiels à la création graphique. Parallèlement, je développe d’autres projets personnels aussi bien dans le graphisme, mais aussi la peinture, la musique, l'écriture, la photographie et la vidéo.



Mes compétences :

Infographiste

Maquettiste

Graphisme

Photographie