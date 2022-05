Marie D'ANTONIO

Je suis actuellement en poste d’Agent de maitrise, responsable de l’accueil et la vie collective au sein du centre UCPA de NIOLON, spécialisée dans les séjours plongée. Je quitte mon poste pour convenance personnelle Je serais donc disponible dès ma rupture de contrat avec mon employeur. Désireuse d’évoluer vers un nouveau poste et d’acquérir de nouvelles compétences je suis prête à suivre une formation si nécessaire .





Mes compétences :

Ressources humaines

Informatique bureautique

Sociabilité et sens du contact humain affirmé

Relation client

Force de propositions et de solutions

Ecoute et participation