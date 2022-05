Marie DA SILVA

Professionnelle de l'information d'entreprise, je suis passée avec succès par les secteurs industriels, techniques et financiers.

Les aspects communication et gestion de contenu de mon métier sont ceux que j'aspire à encore développer.



Dotée d'une grande ouverture d'esprit, de curiosité intellectuelle et d'un goût certain pour les activités nouvelles et les ambiances de travail intenses, je suis capable de m'adapter facilement à de nouveaux procédés.



Sociable, autonome et réactive, je suis particulièrement motivée par des postes aux objectifs clairs et demandant un fort investissement.





Compétences :



- Gestion d’un Service Documentation : gestion budgétaire, relations utilisateurs et fournisseurs, promotion du service.

- Conception, administration et animation d’outils de GED, bases de données et de site Web intranet/Internet.

- Suivi et développement de l'existant et lancement de nouveaux projets (cahier des charges, suivi des prestataires)

- Gestion de fonds documentaire : indexation, abonnements, prêts.

- Veille économique et technique : concurrentielle, sectorielle, juridique et normative.

- Revue de presse : sélection, analyse et mise en forme, restitution papier ou électronique, et réalisation de dossiers documentaires, rédaction d'articles de synthèse.

- Recherche sur réseaux et bases de données.

- Maîtrise du logiciel de composition de pages web Dreamweaver.

- Pratique du code HTML, connaissance du protocole FTP.



Mes compétences :

Intranet

Communication

Revue de presse

Adaptabilité

GED

Documentation

Gestion de contenu

Qualité

Energie

Veille informationnelle

Gestion de projet