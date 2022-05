Marie DAUBORD

Réflexologue depuis près de 4 ans, j'utilise cette pratique, plus particulièrement les méthodes douces, afin de reconnecter le corps et l'esprit. Les personnes qui viennent me voir, partent ainsi à leur propre rencontre. L'état de relaxation du cerveau permet une reconnexion au corps et à ses ressentis. Une reconnexion totale avec soi-même et un véritable voyage au sein de son univers intérieur. Et au final un boost d'énergie et de sérénité pour poursuivre son chemin quotidien. Je souhaiterais faire connaître ma pratique aux psychologues afin de travailler en complément de leurs séances pour un accompagnement optimal de leurs patients.

http://www.daubordm.wixsite.com/zenfeet



Mes compétences :

Pack office

Massage bien-être crânien

Réflexologie plantaire

Relaxation coréenne

Aromatologie

Réflexologie plantaire Sud Africaine