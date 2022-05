Marie DAUNAY

DocAction : des documents aux Actions...



Conseil Formation Audit au service des entreprises

Jetez un oeil à notre site web :Array



Forte de plus de 15 années de terrain en gestion de la qualité et de l'environnement dans différents secteurs et pays, j'accompagne les entreprises dans leurs projets d'amélioration et de certification selon les normes ISO, IFS, BRC et méthodes HACCP.



Auditrice IFS/BRC (avec Eurofins Certification)





Mes mots d'ordre :

---Bon sens---Efficacité---Amélioration---Satisfaction---



Parce qu'il est difficile de faire simple, faites vous aider par docAction...



De nouveau basés en France, nous intervenons en France et au Canada...



Mes compétences :

Qualité

Audit