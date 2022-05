Marie DE FONTENAY

Mes différentes expériences professionnelles,à Hong Kong en tant qu'assistante import/export, chef d’un secteur de 8 magasins, représentant environ 22 millions d’euros et une équipe de 20 personnes m’a permis de mettre à profit mon goût pour le commerce, le management, la gestion de centre de profit, ainsi que mon sens du résultat.



Forte de ce vécu, j’ai aujourd’hui à cœur de pouvoir faire évoluer ma carrière vers un autre secteuren alliant mes compétences en commerce international, et mon experience de gestion de secteur/ animation de reseau.

Ayant conjugué marketing analytique (étude de marchés), trade marketing et marketing opérationnel, j'aimerais aussi pouvoir m'orienter sur un poste de chef de produit.



Concrêtement, voivi ce que je peux apporter:





- Une expérience en tant que chef de secteur :

En tant que responsable de secteur, j'ai contribué au développement commercial d'un réseau de 8 magasins, managé une équipe de 20 personnes, animé un réseau de clients et de fournisseurs, dynamisé un secteur de vente par des actions de marketing opérationnel, veillé au merchandising des produits, organisé des journées promotionnelles et évènements professionnels, prospecté de nouveaux clients, et par conséquent développé mon sens du résultat et mon goût pour la relation client.



- Une expérience en marketing produit, marketing opérationnel et études de marché

Que ce soit pour le développement commercial et marketing d'objets promotionnels à Hong Kong, d'un showroom sur les énergies renouvelables ou de marketing opérationnel pour un réseau de distributeurs, j'ai acquis quel que soit le produit les connaissances techniques, commerciales et marketing nécessaires. Etude du marché, remontée d'informations, veille concurrentielle, mais aussi organisation de journées professionnelles et autres opérations de communication sont autant d'actions que j'ai mis en place pour contribuer au développement des ventes. De plus, en tant que membre de la Junior entreprise, j'ai mené des études de marché, et proposé des axes de développement stratégiques aux entreprises clientes.



- Mes compétences en gestion de projet

Mon parcours chez Wolseley m'a permis de travailler sur différents projets, nationaux et régionaux présentés à un board de senior exécutifs, demandant des idées d'amélioration de l'activité de l'entreprise, analyse, et présentation de recommandations stratégiques. Aussi, j'ai su démontrer ma capacité à innover, démontrer et mener a bien un projet aussi bien seule qu'en équipe et m’adapter a un public exigeant et expérimenté.





- Une expérience internationale

Que ce soit en Asie ou en Europe, j'ai l'habitude et le goût du travail dans un environnement multi-culturel; je suis bilingue anglais



