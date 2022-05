Marie DEDISSE

Originaire du Pas-de-Calais, j'ai principalement occupé des postes d'assistante dans des entreprises de secteurs variés.

Dynamique, polyvalente et dotée d'un très bon sens relationnel, je suis capable de m'adapter très rapidement aux fonctions qui me sont confiées et à tout nouvel environnement.

Mon goût pour les voyages m'amène à postuler dans diverses régions en France et à l'étranger afin d'allier enrichissement professionnel et personnel.



Mes compétences :

Microsoft Word

Secrétariat

Informatique

Bureautique

Microsoft Excel

Gestion des ressources humaines

Internet

Microsoft PowerPoint

Sarbacane

SAP

Base de données

Sphinx

Cegid

Quadratus