Je suis chargée au sein de la MDE Provence Verte et Haut Var de créer les supports de communication nécessaires à le MDE (note de conjoncture, invitation, identité visuelle...) et d'être l'assistante concernant l'organisation des évenements et manifestations que programme l'établissement.



Mes compétences :

Communication

Communication visuelle

Création

Graphisme

Relationnel