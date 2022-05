Marie DELATTRE

Bonjour,



chargée RH avec plus de 2 ans d'expérience, je suis très autonome dans mes fonctions et peux gérer un grand nombre de domaines RH (paie, formation, recrutement, adminstration du personnel, GPEC...)

Je suis actuellement en CDD pour remplacement de congé maternité mais serai disponible à la rentrée 2018 et suis ouverte à toute proposition !



Merci de votre visite



Mes compétences :

Paie

Recrutement

Formation

Droit du travail

Rédaction

Relationnel

Synthèse

Droit