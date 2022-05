Marie DEMARLE

Dotée d'une expérience solide en accompagnement, évaluation et recrutement, j'ai créé DES GENS DES TALENTS avec la volonté de permettre à chacun de prendre conscience de son potentiel et de le développer.



Praticienne certifiée SISEM et SIGMUND, possédant à la fois une profonde empathie et une approche pragmatique et qualitative, je sais identifier et mettre en valeur les ressources propres à chacun.



Parce que j'aime les gens, parce que j'aime l'entreprise, j'ai l'ambition de permettre à chacun de développer ses talents et de s'épanouir dans ses activités : entreprendre sa vie, entreprendre sa carrière.



Mes compétences :

Ressources humaines

Recrutement

Evaluation de potentiels

Accompagnement de carrières