Marie GRANDGIRARD

J'aime saisir les opportunités, quelles qu'elles soient, provoquer les possibilités. Mon parcours s'est construit autour d'une idée: celle de partager. Partager mon savoir, partager l'information, communiquer.



J'aime relever de nouveaux défis, me dépasser, aller toujours plus loin. Je sais écouter, intégrer, m'adapter et répondre à mes attentes et aux objectifs que l'on m'a fixés.

Et toujours avancer.



COMPETENCES:



- Relations presse:

Excellent niveau de communication écrit et oral

Utilisation de l'anglais comme langue professionnelle

Capable de travailler efficacement sous la pression

Sens de l'organisation

Conception de dossiers presses, invitations presse et communiqués de presse

Organisation de conférences de presse



- Journalisme:

Capable d'écrire sur de nombreux thèmes: Art, Gastronomie, Sport

Capable d'écrire en français et en anglais



- Audiovisuel:

Connaissances de base des étapes de production

Sens de l'organisation

Connaissance de base des tournages, montage et mixage



- Informatique:

Pack office: Excel, Word, Powerpoint

Montage audio: Adobe Audition, Cool Edit (bases)

Montage vidéo : Avid (bases)

Photoshop (bases)



- Langues:

Langue maternelle: Français

Anglais: Oral et écrit courant

Néerlandais: Avancé (B2)

Arabe: Débutante



Mes compétences :

Communication

Journalisme

Traduction