Marie-Helene ADAINE-JEAN-PIERRE

De 1992 à fin 2009 j'ai travaillé au Greffe du Tribunal de Commerce du Havre, au coeur de l'environnement socio-économique de l'entreprise et son fonctionnement, de sa naissance à sa disparition, de la résolution de ses litiges, au traitement de ses difficultés.



Mon sens de la curiosité et de lobservation mont permis dévoluer et de faire face de plus en plus à des responsabilités au sein du Tribunal. C'est ainsi que depuis mai 1997 date à laquelle jai prêté serment, jai assumé des fonctions de Greffier. J'informais ou conseillais les collaborateurs sur des aspects juridiques et dans le domaine de la procédure, jauthentifiais les actes, jassistais aux audiences et je garantissais le bon déroulement des débats et de la procédure, jassistais les Magistrats dans la gestion du contentieux consensuel et juridictionnel et je rédigeais leurs décisions.



jai validé mes acquis en obtenant un Master 2 Domaine Droit-Économie-Gestion, Mention droit privé spécialité gestion des contentieux.



Riche des ces 18 années passées au coeur d'un environnement juridique, économique et institutionnel, je me suis demandé comment utiliser mes connaissances et mes compétences, pour les mettre au service des personnes et à des fins d'insertion professionnelle.



C'est alors que j'ai obtenu le titre de formatrice professionnelle d'adultes. Cette double compétence, pédagogique et technique me permet d'exercer depuis 2011 en tant que formatrice dans les domaines juridiques, auprès de publics variés : salariés, demandeurs d'emploi, travailleurs indépendants ce qui me permet de rester constamment en contact avec l'entreprise.



Mes compétences techniques :

Prévenir et résoudre des litiges en interprétant le droit, fournir des informations et des conseils argumentés dans le domaine juridique et de la procédure, proposer des solutions amiables ou judiciaires aux litiges, utiliser les bases de données juridiques et synthétiser des informations multiples, rédiger des actes juridiques et accomplir des démarches auprès d'organismes publics ou privés.



Mes compétences pédagogiques :

- Préparer et animer des actions de formation (élaborer le scénario pédagogique, préparer les ressources nécessaires en prenant en compte l'environnement numérique, formations collectives et/ou individualisées, évaluer les acquis, repérer les difficultés individuelles d'apprentissage et y remédier)

- Contribuer à l'élaboration de dispositifs et accompagner des parcours de formation (contribuer à l'élaboration ou à l'adaptation de dispositifs de formation pouvant combiner différentes modalités et situations pédagogiques, accompagner les apprenants dans la construction et la mise en oeuvre de leur parcours, analysez mes pratiques professionnelles, accompagner les apprenants dans leur projet d'insertion professionnelle)

- Assurer une veille pédagogique, technique, environnementale et commerciale



Mes compétences :

Informer, conseiller

Formation Développement Compétences

Animation de formations

Gestion