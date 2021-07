Marie-Laure MERCIER

Mon parcours professionnel en France et à l’étranger m'a permis de consolider des compétences relationnelles, commerciales et administratives.



Par ma connaissance des rouages et des réalités du monde de l'entreprise et mon expérience en matière de développement personnel, j'apporte conseils et soutien, avec pour objectifs l'optimisation des savoir-faire et le dépassement des obstacles présents.



Esprit d’analyse, sens de l’écoute, pédagogie et professionnalisme



Mes compétences :

Coordonner l'activité d'une équipe

Coordonner l’activité d’une équipe

FORMER

Français

Langues

Langues étrangères

Traduire