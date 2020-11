Marie LETIN

Wellness Coach

Je suis fomatrice, praticienne en thérapies brèves (Hypnose, Reiki, PNL) orientées vers les solutions, spécialisée en santé et bien-être

Le Wellness Coaching, que je pratique « Coaching spécialisé en santé et Bien-être » orienté vers la solution, amène, grâce aux outils du Coaching de la PNL et du REIKI, à traiter les problématiques de la gestion du stress, de laffirmation de soi, de la communication etc...

La Wellness Coaching va permettre didentifier le stress et de porter toute notre attention sur les émotions et croyances limitantes qui empêchent d'être soi-même et datteindre ses objectifs de santé bien-être et d'épanouissement personnel.

Ma pratique favorise la Santé, le mieux-être par le Toucher et la parole grâce aux pratiques d'accompagnement de la relation d'aide et du « Reiki » qui est une pratique simple mais puissante qui va permettre de transformer le stress et de fluidifier les énergies, souvent de façon spectaculaire amenant à un bien-être général.



LES POTENTIALITES DU WELLNESS COACHING

Pour une personne, quels seraient les soins, les techniques ou les thérapies les plus efficaces ? On ne peut y répondre de manière systématique. Chaque personne a ses propres besoins et attentes par rapport au Wellness Coaching. Chacun doit apprendre à s'écouter et exprimer ses souhaits, pour amener son corps et son esprit sur le chemin de l'harmonie, permettant ainsi d'améliorer fortement sa santé et son épanouissement personnel.



