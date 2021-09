Marie LETURQUE

Je travaille plus particulièrement sur les questions liées aux "risques psychosociaux" (stress, violence, harcèlement, souffrance au travail...) et à la santé au travail en général.



L'objectif d'une expertise en santé au travail est de mettre en évidence le lien entre :

- des facteurs de risque organisationnels : caractéristiques de l'activité, organisation du travail, système de management et d'évaluation, prise en compte de la dimension collective du travail...

- et des risques potentiels pour la santé des salariés ou des manifestations de souffrance avérées : situations de stress professionnel, sentiment d'injustice, de manque de reconnaissance, de perte de sens au travail, de souffrance éthique, troubles de la santé physique et/ou mentale...



Pour cela, il s'agit de mobiliser des connaissances théoriques et des méthodes d'analyse (qualitatives et quantitatives) issues de différentes disciplines (psychologie sociale, psychopathologie du travail, psychodynamique du travail, ergonomie...), ainsi que de l'expérience acquise sur le terrain.



J'ai fait le choix de travailler aux côtés des représentants du personnel - en particulier des élus du CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail).

Instance paritaire présente au sein des entreprises de plus de 50 salariés, le CHSCT peut en effet faire appel à un expert dans certains cas précis (projet modifiant les conditions de travail, risque grave), afin d'analyser les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Cet expert est nommé parmi une liste de cabinets agréés par le Ministère du Travail, ce qui permet de garantir à la fois la rigueur méthodologique et l'indépendance des experts.



L'expertise est une occasion unique d'objectivation des situations de travail et de dialogue entre représentants du personnel et direction (représentée par le/la président(e) du CHSCT). Elle est un outil précieux pour la mise en place ou l'amélioration d'une politique de prévention efficace au sein de l'entreprise.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du changement

Animation

Animation de formation

Chsct

Evaluation et prévention des risques

Expertise CHSCT

Formation

Gestion de conflits

Gestion de conflits dans les organisations

GPEC

Ingénierie

Ingénierie et animation de formation

Prévention

Prévention des risques

Prévention des risques psychosociaux

Risques psychosociaux