Marie MONFORT

Plusieurs expériences dans le domaine commercial, m’ont permis de maîtriser les différents aspects de ce métier. Femme de terrain et d’affaire, dynamique positive et autonome, je m’implique de façon suivie et efficace dans la réalisation de projets. Ma connaissance des marchés publics et des Collectivités, mon expertise dans la vente de services en B to B et de fidélisation clients me permettent d’avoir une aisance relationnelle et commerciale.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

Customer Relationship Management

Forces de vente

Marketing téléphonique

Négociation commerciale

SIGNATURE

Collectivités Territoriales

Marchés publics