Marie-Noëlle MARIE-NOËLLE ALPHONSE (ALPHONSE)

Consultante en optimisation des processus de traduction, redaction technique et localisation.



En quelques lignes, mon role consiste a :

- comprendre les besoins des societes clientes,

- analyser leurs attentes, definir leurs priorites,

- rechercher la solution la plus adaptee a leurs besoins en termes de qualite, delai et cout,

- qualifier le prestataire qui repondra a leurs criteres,

- puis les mettre en relation.



Par ailleurs, Alphonse Consultants a developpe un workflow permettant de gerer les projets de façon optimale.



Alphonse Consultants, c'est aussi l'audit et le conseil aupres de societes pour lesquelles la traduction n'est pas correctement geree. Etat des lieux, mise a plat de l'existant, proposition de solutions, deploiement.



13 annees d'expérience dans l'industrie de la localisation.

Traductrice

Relectrice

Chef de projets

Vendor Manager

Business Development Manager

Consultante



Experte en préparation au TOEIC.



Mes compétences :

Traductrice