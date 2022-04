Karine GUIRAL

Traductrice indépendante depuis janvier 2009, je traduis et relis principalement des descriptifs de vêtements et d’accessoires de marques de luxe publiés sur Internet mais également des documents techniques, juridiques et commerciaux de l’anglais et l’allemand vers le français, ma langue maternelle.

Diplômée de l’École Supérieure de Traduction et de Relations Internationales à Lyon, j’ai travaillé pendant 7 années au sein d’un cabinet d’avocats qui conseille en droit des sociétés et des fusions-acquisitions et je me suis ensuite spécialisée depuis 2009 dans la mode, les accessoires, la maroquinerie (chaussures et sacs à main), les bijoux, les produits cosmétiques et les produits capillaires.

Forte de cette expérience de haut niveau, je vous propose mes services de traductions dans le domaine de la mode et des accessoires depuis l’anglais et l’allemand vers le français.

Mon activité s’étend également aux domaines juridique, technique, commercial et touristique.



Mes compétences :

Juridique

Traduction

Translation

Übersetzung