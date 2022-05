Nicolas LAUGIER

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Dans le monde de l'automobile et plus particulièrement au sein de la captive financière du constructeur Ford depuis plus de 10 ans, j'ai écumé les routes de plusieurs régions et je continue à développer des partenariats avec le réseau de distribution et à organiser la l'animation et la formation de leurs équipes de vente.



Les deux missions que me confie le constructeur sont de l'aider à distribuer plus de véhicules de sa gamme, et de cultiver la fidélisation du client final à court et moyen terme.



Mes compétences :

Finance

Automobile

relationnel

Formation

Négociation

Commerce