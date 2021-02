Marie PALOULINE

J'ai, tout au long de mon parcours réalisé des missions qui ont développé ma polyvalence dans le domaine administratif, comptable, financier, mais également dans les ressources humaines avec la gestion du personnel et la paie.

Par ailleurs, j'ai souhaité tout au long de ma carrière professionnelle progresser dans le but d'actualiser mes connaissances ou en acquérir de nouvelles, comme le management, et plus précisément le management "collaboratif".

Je suis persuadée que nous avons besoin d'échanger sur le partage de la connaissance, mais pas seulement au niveau de la technique professionnelle...



Mes compétences :

Communication interne

Design

Contrôle de gestion

Formatrice

Audit

Management de projet

Comptabilité

Gestion des ressources humaines