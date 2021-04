LA SOCIETE AJIR EST SPECIALISEE DANS LE RECOUVREMENT DE CREANCES.

LA SOCIETE EST SITUEE A USTARITZ (64480)

Tél. 05.59.70.33.38 - www.ajir@ajir.fr



MARIE POUYAU, GERANTE :

- EST TITULAIRE D'UNE MAITRISE DE DROIT COMMUNAUTAIRE

- EST DIPLOMEE DE L'ECOLE NATIONALE DE PROCEDURE

- A SUIVI LA FORMATION D'HUISSIER DE JUSTICE

- A TRAVAILLE DANS DIFFERENTES ETUDES D'HUISSIER

- MAITRISE LES PROCEDURES JUDICIAIRES ET VOIES D'EXECUTION



LA SOCIETE AJIR A INTEGRE UN RESEAU DE CORRESPONDANTS LUI PERMETTANT D'INTERVENIR SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR LA VOIE AMIABLE ET/OU JUDICIAIRE



Mes compétences :

MAITRISE DES PROCEDURES JUDICIAIRES ET VOIES DEXÉCUTION