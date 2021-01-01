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Marie POUYAU

USTARITZ

En résumé

LA SOCIETE AJIR EST SPECIALISEE DANS LE RECOUVREMENT DE CREANCES.
LA SOCIETE EST SITUEE A USTARITZ (64480)
Tél. 05.59.70.33.38 - www.ajir@ajir.fr

MARIE POUYAU, GERANTE :
- EST TITULAIRE D'UNE MAITRISE DE DROIT COMMUNAUTAIRE
- EST DIPLOMEE DE L'ECOLE NATIONALE DE PROCEDURE
- A SUIVI LA FORMATION D'HUISSIER DE JUSTICE
- A TRAVAILLE DANS DIFFERENTES ETUDES D'HUISSIER
- MAITRISE LES PROCEDURES JUDICIAIRES ET VOIES D'EXECUTION

LA SOCIETE AJIR A INTEGRE UN RESEAU DE CORRESPONDANTS LUI PERMETTANT D'INTERVENIR SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ET INTERNATIONAL PAR LA VOIE AMIABLE ET/OU JUDICIAIRE

Mes compétences :
MAITRISE DES PROCEDURES JUDICIAIRES ET VOIES DEXÉCUTION

Entreprises

Pas d'entreprise renseignée

Formations

  • Université De Bayonne

    Bayonne 1988 - 1992 MAITRISE DE DROIT COMMUNAUTAIRE

    DIPLOMEE DE L'ECOLE NATIONALE DE PROCEDURE
    FORMATION D'HUISSIER DE JUSTICE

Réseau