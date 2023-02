Marie ROLLIN

Sortie de mon deuxième recueil de poésie : "Où la lumière pose son coeur..." deuxième quinzaine de septembre 2013 ; Ce livret se compose de plusieurs parties : "Correspondance"; "Amour"; "Poèmes choisis"; Chants de Loire, d'Océan et de verdure..." Je cite mes auteurs de prédilection : Victor Hugo; Annie Ernaux; Jean-Pierre Siméon; Arthur Rimbaud...

Et en avant propos, l'hommage d'un auteur qui signe les quelques vers qu'il m'attribue...



Marie

La beauté de votre écriture

Comme fleur sur les meurtrissures

Est soleil sur un champ de ruines...

Le coeur et l'esprit recherchent

Ce que vous dites si bien :

L'Amour par delà le sang versé

L'Amour par delà la mort...

Emile Castillejos