Bonjour,



En tant qu’assistante comptable ma vocation est de vous épauler dans la gestion et la préparation des différentes opérations comptable courantes de vos clients.



Responsable et autonome, j’ai à de nombreuses reprises démontré mon savoir-faire et une rigueur certaine dans la réalisation des tâches et responsabilités qui m’ont été confiées.

Mon expérience professionnelle m’a permis d’avoir une aisance, une écoute ainsi qu’une rigueur constante au quotidien.



Actuellement en formation professionnelle d’assistante comptable, j’actualise et je complète mes connaissances comptables.



Par ailleurs, je suis rémunérée par Pôle emploi ainsi vous n’aurez aucun salaire à me verser, seule une participation aux frais de formation vous sera demandée en contrepartie de mon travail dans votre entreprise.

Volontaire et disponible, je sais pouvoir satisfaire aux besoins de votre entreprise. Bien sûr, j'aimerais vous rencontrer et vous exposer de vive voix l'ensemble de mes motivations.



Je reste à votre disposition et vous prie d’agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.



Marie Watellier

06 63 08 64 49



Mes compétences :

Elaboration de plans marketing et budget

Sage Compta et Sage paie

Microsoft Word, Microsoft Excel (notion)

Logiciels: Fols, Opéra, VG/VR