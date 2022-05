Marie WIRIATH

Après plus de 10 ans d'expertise en communication de marque et en communication interne, j'ai créé Marque & Team, convaincue de l'importance de relier les équipes à la marque. j'ai développé durant les dix dernières années, une expertise en stratégie et en coaching.



Convaincue de l'importance du lien entre la Marque et les Equipes, j'ai créé "Marque & Team" afin de restaurer au sein de l'entreprise les fondamentaux de la marque. Marque & Team a pour objectif de rendre la marque plus forte, en travaillant sur son champs d'expression et sur son déploiement auprès des collaborateurs, afin in fine de renforcer la loyauté des clients et de rentabiliser les investissements sur la marque et sur la communication.



Notre méthodologie, destinée aux PME comme aux grandes entreprises de réseau est unique. Elle s'appuie sur un projet participatif qui permet aux managers et aux collaborateurs de réellement s'approprier les grands sujets de l'entreprise.



Le réseau intègre le discours du siège, les équipes sont remobilisées, les collaborateurs retrouvent du sens…l'estime de soi et de l'entreprise. Chacun comprend sa contribution aux projets de l'entreprise.



Spécialités : audit et stratégie, consolidation des éléments identitaires, plateforme de marque, Animation participatives des thématiques stratégiques de l'entreprise : valeurs, innovation, best practices, marque

employeur…



Mes compétences :

Partage des valeurs

Conseil aux entreprises

Animation d'équipes

Partage des best practices

Plateforme de marque

Stratégie de marque

Communication