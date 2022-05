Marie ZANNETTACCI

Vous cherchez un profil multi pass, flexible, curieuse et tenace, passionnée par le challenge ? Rencontrons nous !



Après plus de 12 années passées dans l'univers de la grande distribution à travers différentes structures (agence de communication, groupe côté en bourse, start up), aujourd'hui, je souhaiterais capitaliser sur mes experiences et mon réseau pour construire une relation de confiance avec vous et vous accompagner dans votre projet en répondant à vos besoins.



Anticiper, analyser, piloter la mise en place opérationnelle en en mesurant le ROI dans une optique d'amélioration continue, coordonner et fédérer ... Telles sont les choses qui me passionnent et que j'aimerais partager avec vous...



MES COMPETENCES



> ELABORATION DE STRATEGIES

- Mise en place d’une veille technique et concurrentielle complexe Synthèse des éléments collectés

- Analyse des potentiels et possibilités

- Elaboration d’une stratégie adaptée



> MAITRISE PARFAITE DU PROCESS DE VENTE

- Planification et coordination Elaboration et suivi budgétaire

- Déploiement terrain

- Mise en place d’indicateurs de performance pertinents

- Construction de tableaux de bord

- Recueil d’informations

- Mise en place de procédures d’analyse des résultats

- Elaboration de process de fonctionnement dans un esprit d’amélioration continue



> MAITRISE DU PROCESS DE VENTE

- Qualification, rédaction proposition commerciale adaptée, négociation, signature

- Capacité de fédérer des équipes autou de projets ambitieux

- Capacité de coordination transverse et multiculturelle

- Définition et création d’outils d’aide à la vente efficaces orientés résultats et ancrés

dans la conquête et la fidélisation d’une clientèle exigeante

- Connaissance des circuits de distribution (retail, E commerce, M commerce)



Interventions dans et pour différentes structures (annonceurs, institutionnels, agences media, startups, groupe côté en bourse)



Mes compétences :

Photoshop

Organisation du travail

Stratégie digitale

Veille stratégique

Organisation d'évènements

Prezzi

Management opérationnel

Négociation commerciale

Management

Négociation contrats

Adobe InDesign

Suivi clientèle

Vente

Stratégie commerciale

Stratégie de communication

Analyse des besoins

Marketing stratégique

Promotion des ventes