Marija NOVCIC

Développement commercial et management France et international, en BtoB, +20 ans d’expérience.

Implantation de filiales au Royaume-Uni, Irlande, Hong Kong, USA.

Création / gestion d’entreprise



Anglais C1, Russe B1, Allemand A1, Serbe langue maternelle.

Marchés textile, BTP, immobilier.



Une grande ouverture d'esprit et une forte volonté d'apprentissage m'ont permis de m'adapter rapidement à des métiers variés de production, distribution et services.

Professionnelle de l'animation et du développement de réseaux commerciaux en B to B, et de l'encadrement d'équipes commerciales en interne et en externe. J'ai une vision stratégique avec une approche terrain.

L'éloignement géographique de mes équipes m'a permis de développer mes capacités d'écoute, d'implication et de rigueur, et d'être reconnue pour mon leadership.

Les résultats obtenus m'ont valu la confiance des dirigeants, et permis de mettre en place les premières filiales à l'étranger 2 entreprises (Royaume Uni, Irlande, Hong Kong, USA), et de leur donner de ce fait une dimension internationale.

J'aime fédérer mes équipes, valoriser les collaborateurs dans leurs particularités et les faire évoluer tout en veillant à servir les intérêts de l'entreprise.

Ces réussites se sont construites en étroite collaboration avec les équipes innovation/conception, marketing et logistique.

Je m'investis pleinement dans les missions qui me sont confiées et j'aime relever des défis, qu'ils soient au niveau humain ou business.

J’ai décidé de mettre cette expérience au service du développement des relations commerciales entre la Serbie (ma patrie de naissance) et la France (ma patrie d’adoption), pour leur rendre tout ce qu’elles m’ont toutes deux offert. Ces deux pays ont des compétences et des savoir-faire complémentaires, j'ai tenu à participer à leur réussite commune.

Export, international, management, Pays de l'Est, immobilier, animation de réseaux, textile, vente en B to B, BTP second oeuvre, Incoterms, Serbie



