Marijo SIHOU

Forte d’une expérience de plus de 15 ans en Supply Chain au sein de groupes internationaux, j'ai développé les compétences suivantes :

* Capacité de définition et d’organisation des politiques d’approvisionnement, production et distribution

* Méthode, rigueur, polyvalence, force de proposition, sens de l’anticipation

* Forte capacité managériale

* Faculté d’adaptation et d’écoute permettant la coordination de projets

* Solide technicité dans le traitement de données informatiques



Mes compétences :

Logiciel de gestion des prévisions de ventes (Futu

Logiciels de gestion de laboratoire (Starlims)

Microsof Office : très bonne maîtrise (Access, Exc

Logiciel de gestion des documents (VDoc, Sharepoin

Supply Chain

Management

Gestion de projets

Logiciels ERP_JDEdwards, BI_Business Object