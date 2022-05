Marilyn LECUYER

Actuellement à Bordeaux, je travaille en tant que Médiatrice oeno-culturelle à la Cité du Vin, ouvert en Juin 2016.



Diplômée d’une Licence III d’Histoire de l’Art et d’Archéologie - de l’Université La Sorbonne Paris IV - je souhaitais ensuite m’orienter vers le développement territorial et la préservation du patrimoine culturel et naturel. C’est pour cette raison que j’ai poursuivi mes études vers la gestion de projets touristiques et j’ai obtenu un double Master II – de l’Ecole Supérieure de Commerce de La Rochelle en « Gestion de Produits Touristiques » et de l’Université d’Angers en Economie et Gestion spécialité « Management du Tourisme et des Loisirs ».



J’ai par la suite dirigé ma carrière vers l’international - Chili, Maroc, Ecosse etc. - et ai acquis une capacité d’adaptation et de communication, facilité par la pratique courante de l’anglais et de l’espagnol.



Mes compétences :

Market research

develop a career

analytical skills

Tourism Management

Reservation system management

Microsoft Office

Management of administrative tasks and production

Management of Tourism and Event

Logistics