Marilyne CAPP

Je suis Marilyne, Passionnée de mode, j’évolue dans l’univers textile depuis bientôt 14 ans.

Dans un premier temps attirée par la conception, j’ai été modéliste en Prêt-à-porter féminin avant de me former au stylisme grâce à l’école ESMOD en 2009.

En effet, j’ai tout mis en œuvre pour devenir styliste car l’envie d’exercer un métier créatif s’est imposée naturellement dans mon parcours.

Aujourd’hui, je souhaite avant tout développer et enrichir mon expérience de 3 ans comme assistante-styliste puis styliste. En effet, exprimer ma sensibilité produit au travers de la création de collections me tient vraiment à cœur.

Curieuse et ouverte d'esprit, j'aime partir à la découverte des nouvelles tendances, nouvelles techniques, matières pour nourrir mon inspiration.

Pour cela, je m’intéresse de très près aux secteurs du Prêt-à-porter Femme, de l’Enfant ou de la Lingerie.

Afin d’illustrer mon propos, je vous invite à découvrir mon portfolio en ligne ci-dessous :



marilynesdreams.tumblr.com

Bonne visite et à bientôt !





Mes compétences :

Stylisme

Graphisme

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Kalédo Print

Kalédo style

C design Fashion