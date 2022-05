Marilyne COYO MOULIN

- Achats stratégiques : Elaboration de l’offre produits et du plan de collection

- Benchmark et veille concurrentielle des marchés: salons, voyages, panels

- Gestion des Flux de marchandises : aval et amont, implantations des nouvelles collections et nouveaux points de ventes, optimisation des rotations

- Négociation des accords commerciaux, suivi des relations commerciales

- Sens de l’analyse et du résultat : garante de la marge et des budgets d’Achats : élaboration, contrôle et suivi des collections en entrées et en sortie



Mes compétences :

Achats

Marketing

Négociation

Mode

Chef de produit

Textile

Management

Gestion

Luxe

Plan de collection

Budgets achats